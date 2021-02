Les articles les plus consultés

Retour aujourd’hui sur les dix articles les plus consultés sur ce blog, un mois où chaque année en France abondent des centaines de nouveautés en quelques semaines et où tenter de s’y repérer est à chaque fois un travail de fourmi. Alors comment faire le tri ? Comment trouver le temps de lire tout ce qui nous tente alors que le travail du libraire en ligne est de plus en plus technique et paradoxalement de plus en plus « manutentionnaire » ? Comment parvenir à partager ensuite nos lectures (ce que certains nomment « coups de cœur » et qui ne sont que des conseils de lecture) alors que les blogs, les sites, les applis de partages et les réseaux sociaux se multiplient ? Est-ce que le blog de libraires en ligne est le meilleur endroit pour ça ? Si j’avais la réponse, ça se saurait… Tâtonnant depuis plusieurs années chez ePagine, nous nous efforçons néanmoins de continuer à donner le plus de pistes de lectures possibles, que ce soit ici ou directement sur le site de la librairie en ligne.

Je vous rappelle que tous les livres numériques cités plus bas sont au même prix partout (en France) et peuvent être téléchargés sur la librairie Saphira ainsi que sur les sites de vente des libraires partenaires de ePagine .

En septembre, il y a également eu une actualité importante du côté de Tite Live/ePagine (partenariat avec PocketBook, réflexion sur les DRMs). Ce sont d’ailleurs les deux billets qui ont été les plus relayés.

Enfin, depuis quelques semaines, nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche sur ce blog via un billet qui résume, pour ceux qui les auraient manqués, les derniers articles mis en ligne et dans lequel nous donnons également un éclairage particulier à une ou deux mises en avant de la librairie en ligne.

