Résumé du livre : Le Septième Templier de Eric Giacometti

L'histoire commence avec Antoine Marcas, un flic franc-maçon et templier qui se retrouve au cœur d'une conspiration majeure. Une série de meurtres macabres, directement liés à un code secret et à un parchemin ancien, entraîne Antoine dans une quête périlleuse pour élucider les mystères du passé.

En compagnie de Jade Zewinski, une historienne obstinée et séduisante, Antoine se lance dans une enquête qui les mène à travers la France et au-delà. Leur chemin est semé d'indices ésotériques, de symboles maçonniques et de rencontres avec des personnages historiques intrigants.

Au fur et à mesure que l'intrigue se déroule, Antoine et Jade découvrent l'existence d'une septième abbaye templière, longtemps dissimulée aux yeux du monde. Dans cette abbaye se trouve un secret redoutable, capable de bouleverser l'équilibre du pouvoir dans la société moderne.

Les deux personnages principaux doivent naviguer habilement entre les forces qui cherchent à les empêcher de percer le mystère de la septième abbaye. Des sociétés secrètes, des fanatiques religieux et des conspirateurs puissants font tout leur possible pour stopper leurs avancées et les éliminer.

Au cours de leur quête, Antoine et Jade se retrouvent confrontés à des épreuves et des dangers croissants. Les énigmes et les révélations jalonnent leur parcours, les poussant toujours plus loin dans un monde de complots et de trahisons.

Conclusion

Le Septième Templier de Giacometti est un roman palpitant qui ne manquera pas de tenir les lecteurs en haleine jusqu'à la dernière page, dans la veine des enquêtes de MARCAS... Son mélange habile de faits historiques, d'intrigue captivante et de personnages bien développés en fait un choix idéal pour tous les amateurs d'aventure médiévale.